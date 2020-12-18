Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.12.2020 12:17
Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda bir kişinin araçla kaçak sigara getireceği tespit edildi.

Plaka Tanıma Sistemiyle takibe alınan ve Girmeli yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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