Mardin'de bir ayda 22 bin çocuk buz pistiyle buluştu - Son Dakika
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Mardin'de bir ayda 22 bin çocuk buz pistiyle buluştu

7 saat önce

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez kurulan buz pistiyle bir ay içerisinde 22 bin çocuk buluştu.

Mardin'de bir ayda 22 bin çocuk buz pistiyle buluştu, System.String[]

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez kurulan buz pistiyle bir ay içerisinde 22 bin çocuk buluştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrenciler için yarıyıl hediyesi olarak Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonunda üçüncü kez kurulan buz pisti büyük ilgi gördü.

Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki sınır bölgelerinde yaşayan öğrenciler, şehit çocukları, engelli çocuklar başta olmak üzere bir ay içerisinde yaklaşık 22 bin çocuk buz pistinden faydalanarak, doyasıya eğlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, buz pistini Mardin'e getirmenin mutluluğunu öğrenci ve çocuklarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Mardinlilerin desteğiyle önemli proje ve çalışmalara imza attıklarını ifade eden Yaman, "Çocuk Gülerse Şehir Güler" sloganıyla ilde çocuklara yönelik başlattıkları çalışmalarımızdan birini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarıyıl tatili için öğrenciler için üçüncü kez kurdukları buz pistinin bir ay boyunca hizmet verdiğini dile getiren Yaman, "Bir ay içerisinde Kızıltepe ve Nusaybin'in sınır bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz, şehit çocukları, engelli çocuklarımız başta olmak üzere yaklaşık 22 bin çocuğumuz faydalanarak unutulmaz anlar yaşadı." dedi.

Belediyenin görevinin sadece alt yapı, yol ve park yapmak olmadığına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin bütçesini vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize aktarıyoruz. Bunun için hemşehrilerimizden gelen talep ve istekleri yerine getirmeye çalışarak yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal, kültürel etkinlikler, kışın buz pisti yazın havuz, çocuk oyun evleri, gençlik merkezi çalışmaları, kadınlar için mesleki kurslar gibi birçok alanda çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talep ve istekler doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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