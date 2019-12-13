Mardin'de "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi' - Son Dakika

Mardin'de "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi"

6 saat önce

Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen tarafından, "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mardin'de

Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen tarafından, "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen kitap okuma etkinliği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Memur Sen ve Eğitim-Bir Sen Başkanı Eyyüp Değer, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin her ay bir kitap okuyup, danışman öğretmenleriyle kitap üzerine analizler yapacağını, sonrasında kitaptan edindiği veriler ışığında kompozisyon yazacağını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "oku" olduğuna işaret eden Değer, şunları kaydetti:

"Projemizin 3 temel öğesi var; öğretmen, öğrenci ve kitap. Projemiz ilimizde ikinci senesine giriyor. Geçen sene başlattığımız ve 300 öğrenci, 30 öğretmenle yürüttüğümüz bu projeyi bu sene de 350 öğrenci ve 40 öğretmenle yürütmekteyiz."

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Mahmut Akan, Murat Doğan, Şube Müdürü Abdurrahim Kusen, Artuklu, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe, Savur, Derik İlçe Milli Eğitim müdürleri, Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Oktay, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Genç Memur Sen, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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