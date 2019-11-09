Son Dakika Haberleri: Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

6 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


- Mardin
Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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