Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
6 saat önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
- Mardin
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti