Son Dakika Haberleri: Mardin'de bir grup genç okul boyadı
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Mardin'de bir grup genç okul boyadı

49 dakika önce

Mardin'de gönüllü gençler okul boyadı.

Mardin'de bir grup genç okul boyadı, System.String[]

Mardin'de gönüllü gençler okul boyadı.

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi bir grup gönüllü genç, "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında Kabala Mahallesindeki 100. Yıl İlkokul ve Ortaokulu boyadı. Gençler daha sonra önceden tasarladıkları görselleri okulun iç ve dış cephelerine uyguladılar. Ayrıca öğrencilerin oyun oynamaları ve spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla okulun bahçesinin zeminine çeşitli çizimler gerçekleştirdi.

Mardin Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mustafa Demir, eğitime katkı için okul boyadıklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kabala, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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