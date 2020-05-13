Mardin'de bir hasta daha koronavirüsü yendi - Son Dakika

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel hastanede tedavi görenhasta taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre 14 gün önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Doğan Türkmenoğlu'nun (53) yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede 5 gün yoğun bakımda 9 gün serviste tedavi gören Türkmenoğlu, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Türkmenoğlu, yaptığı konuşmasında, son hasta olarak kendisinin taburcu edildiğini belirterek şöyle dedi;

"İlk geldiğimizde çok hasta vardı ve bunlar hep pozitifti. Doktor arkadaşlar herkesle çok iyi ilgilendiler gerçekten, kendi gözümüzle de bunu gördük. Bizimle de çok yakından ilgilendiler. Hijyen konusunda da aynı şekilde her şey çok iyiydi. Herkese çok teşekkür ediyorum."