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Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

03.08.2021 12:44
Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde yapılması hedeflenen 150 kilometrelik doğalgaz altyapı projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde yapılması hedeflenen 150 kilometrelik doğalgaz altyapı projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen toplam 150 kilometrelik doğalgaz altyapı projesi kapsamında ilk etapta 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan 10 kilometrelik doğalgaz altyapı çalışması için temel atma töreni yapıldı. Düzenlenen törene; Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Ömerli İlçe Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Akmercan firması Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygın duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Demirtaş, Ömerli ilçesi için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek modern bir tüketim olan doğalgazına vatandaşların yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi. Doğalgazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, "Yaklaşık 13 aydan beri Mardin'imize çok güzel hizmetlere vesile olduk. Ömerli'de Belediye başkanımızın ve kaymakamımızın çalışkanlıkları, Ömerli'ye hizmet etmek için güzel bir heyecan içerisinde olmaları hakikaten bizim hizmet şevkimizi artırdı. Ömerli'ye çok güzel bir çevreyolu yapıyoruz. Bu çevre yolunun hem Ömerli'ye hem de Midyat'ta çok ciddi katkı sağlayacağını düşüyorum. Çünkü buralar ilerde çok güzel bir turizm beldesi olacak. Turizm beldesi olan yerlerde yol güvenliği ve ulaşım çok önemli. İlçemizin imarını düzelttik, yol ile imarın yanında su, kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili altyapı hizmetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız hemen hemen yüzde 30'lara vardı. Bu yıl bitirmesek dahi yüzde 90'ın üzerinde altyapıyı bitireceğimizi düşünüyorum. MARSU'nun yani büyükşehir belediyesinin ciddi anlamda altyapı çalışmaları var. Ayrıca Çöp aktarım istasyonu yapıyoruz. Kısmet olursa Ömerli de bir tane çöp dahi çevrede bulunmayacak. İlçe belediyemiz çöpleri topladıktan sonra aktarım istasyonundan büyükşehir belediyesine ait araçla hemen teslim alıp Mardin'e götürerek çöpü enerjiye dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunacağız. Çeşitli kırsal mahallelerimizde altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ömerli ilçemizin kırsal mahallerinde de kısa sürede içerisinde asfaltlama çalışmalarına başlayarak en az 40 kilometre asfaltlama gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Ömerli'ye yakışacak hükümet konağı"

Ömerli ilçesine yakışacak bir hükümet konağı içinde TOKİ tarafından ihale işlemleri başladığını aktaran Vali Demirtaş, ilçede bir kaymakamlık konutu yaptıklarını kaydetti. Vali Demirtaş, "Yine mezarlıklarımızda çalışmalarımız var. Mardin'in her tarafında olduğu gibi Ömerli'nde her tarafında hem valiliğimiz hem de büyükşehir belediyemizin çok güzel çalışmaları ve icraatları var. Bugünkü temel atmamızda Ömerli'mize ciddi bir katkı sağlayacak. Doğalgazın hem çevreci hem de ucuz olması dolasıyla Ömerli halkına çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Yeni istihdam alanların açılması, çevrenin kirlenmemesi, insan sağlığına zarar verecek bir çalışmanın olmaması çok önemli. İnşallah bunlar Ömerli'nin refahına katkı sağlayacak. Bugün Ömerli de birlik ve beraberliğimizin olması Mardin'de bu birlik ve beraberliğin her gün güçleniyor olması hakikaten bizleri çok sevindiriyor. İnşallah birlik ve beraberliğimizi daha da artırarak hep birlikte kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacağız. Bu hizmetlerin yapılmasında şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizin, kaymakam arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katkıları çok fazla. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmalar ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"İçimizi acıtan çok derin olaylar yaşıyoruz"

Konuşmasının devamında orman yangınlarına değinen Vali Demirtaş, "İçimizi acıtan çok derin olaylar yaşıyoruz. Türkiye'mizin çeşitli yerlerinde ülkemizin güzel ormanlık alanları yanıyor. Burada bir ihanet varsa bulacağız ve gereken cezayı vereceğiz. Burada şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç gözlerini budaktan esirgemeden o ateşler üzerinden atlayıp ağaçlarımız, ormanlarımız yanmasın çok ciddi fedakarlıklar gösteriyorlar. Onlara buradan hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu ülkenin en çok sermayesinin birlik ve beraberlik olduğunu düşüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak Ömerli ilçesinin yaşam kalitesini değiştirecek olan doğalgazın temeli için ilk kepçe vuruldu. - MARDİN

Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor
Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor
Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

Hisarcık, Doğalgaz, Ömerli, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi


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