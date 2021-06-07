Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kılıç'ı evde yerde hareketsiz bulan yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi Aslanlar Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Murat Kılıç 'tan (42) haber alamayan yakınları, evine gitti.

Mardin 'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

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