Bir kişi kamyonette ölü bulundu - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesinin arkasında bulunan çocuk parkının yanında, yol kenarında duran kamyonetteki kişinin hareket etmediğini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü belirledi.
Şeyhdavut Karaoğlu'na (36) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
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