Bir kişi kamyonette ölü bulundu - Son Dakika

Şeyhdavut Karaoğlu'na (36) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesinin arkasında bulunan çocuk parkının yanında, yol kenarında duran kamyonetteki kişinin hareket etmediğini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Mardin 'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.

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