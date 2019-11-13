Son Dakika Haberleri: Mardin'de bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu
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Mardin'de bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu

6 saat önce

Mardin'de, Suriye uyruklu kişi, sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu.

Mardin'de bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu, System.String[]

Mardin'de, Suriye uyruklu kişi, sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, bu kişinin bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Cesedin, restoran ve kafelerde garsonluk yaptığı belirtilen 35 yaşındaki Suriyeli Ahmet Şeyho'ya ait olduğu tespit edildi.

Ceset otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Artuklu, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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