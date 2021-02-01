Mardin'de bir minibüste 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince takibe alınan bir minibüs il girişinde durduruldu.

Minibüste yapılan aramada özel bölmelere gizlenmiş 51 kilo 460 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.