Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu
ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat
Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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