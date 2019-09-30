Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:16 Kaynak: AA
Mardin'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.
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