Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. - ANKARA
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