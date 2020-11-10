Mardin'de bir terörist teslim oldu - Son Dakika

Mardin'de bir terörist teslim oldu

10.11.2020 09:02
Mardin'de bir terörist teslim oldu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütünde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Mahir kod adlı S.Y. isimli terörist ikna edilerek silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne İstanbul'dan katılan ve 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren S.Y. isimli bölücü terör örgütü mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. İkna faaliyeti sonucu jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir terörist teslim oldu - Son Dakika


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