Mardin'de bisiklet tutkunları hayaline kavuşuyor - Son Dakika
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Mardin'de bisiklet tutkunları hayaline kavuşuyor

10 dakika önce

Mardin'de bisiklet sporuna gönül verenler, profesyonel bisiklet parkuru (veledrom) hayaline, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşuyor.

Mardin'de bisiklet tutkunları hayaline kavuşuyor, System.String[]

Mardin'de bisiklet sporuna gönül verenler, profesyonel bisiklet parkuru (veledrom) hayaline, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşuyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde, 425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için yapılacak pistten oluşacak 1000 kişilik veledromun inşası hızla devam ediyor.


Bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedeflenen ve bu yıl tamamlanması planlanan veledromun bir yandan uluslararası yarışmalara bir yandan da akrobatik gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kentteki ve bölgedeki bisiklet tutkunları, toplumun tüm kesimlerinin ücretsiz faydalanabileceği profesyonel bisiklet parkurunun tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

"Mardin'de bir rüya gerçekleşiyor"

Dağ Bisikleti Milli Takımı sporcusu Ali Çakas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente böyle kompleksinin kazandırılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sayılı olan bu projenin tamamlanmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Çakas, "Burada uluslararası yarışlar yapılacak. Bu yönden de çok önemli. Avrupa ve Asya ülkelerinden birçok sporcuyu burada ağırlayacağız. Mardin'de bir rüya gerçekleşiyor. Bu proje Türkiye'de bisiklet sporcularının hayalidir. Bir ilde velodrom olması sporcunun kendisini orada geliştirmesi demektir." dedi.

Veledromun her sporcunun hayali olduğunu belirten Çakas, "Bu rüyamızı, hayalimizi gerçekleştiren Valimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çakas, Mardin'de amatör düzeyde olan sporcuların veledrom sayesinde profesyonelliğe adım atabileceğine işaret ederek, "Burada antrenman yapan ve yetişen sporcuların batı ülkelerindeki veledromlarda kendini eksiksiz hissederek iyi bir derece alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Emin Baykara: "İnşallah milli takıma girerim"

Başakspor Kulübü sporcusu Emin Baykara da bisiklet sürmeyi çok sevdiğini, veledromda milli takıma hazırlanıp, ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ettiğini söyledi.

"Veledrom projesi uzun süredir beklediğimiz bir projeydi. Rüyamız kayyumla gerçekleşiyor." diyen Baykara, şunları kaydetti:


"Veledromun kendimizi geliştirmemize önemli bir katkısı olacak. Burada profesyonel antrenmanlara başlarız. İnşallah milli takıma girerim. Dünya Şampiyonalarına gitmeyi hedefliyorum. Böyle bir pistin yapılmasına katkısı olduğu için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür ederim."


Suriyeli İbrahim Kefo da bisiklet tutkusunu veledromda sürdüreceğini dile getirerek, profesyonel parkurun tamamlanmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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