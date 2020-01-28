Mardin'de bitki ve fidan üretimine hız verildi. - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurduğu fidanlıkta mevsimsel bitki ve fidan üretimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fidanlıkta, ölge iklimine adapte olması kolay ve ucuz maliyetlerle fidan ile bitki üretimi yapıldığı belirtildi.

Üretim sezonun başlamasıyla yüksek hassasiyetli, yarı odunsu çelik metodu kullanılarak 45 bin sarmaşık ve çalı bitkilerinden oluşan çelikler, perlitle buluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Agave, sükulent, aloe vera gibi kaktüs türlerinden oluşan 3 bin bitki üretimi gerçekleştirildi. Çevre düzenlenmesinde kullanılacak seviyede büyümesi için bakımları devam etmekte. Şehirde bulunan palmiye ağaçlarından toplanan tohumlardan bin palmiye ağacı yetiştirildi ve boylanması için bakımları devam ediyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan seranın içerisine üretim süresini kısıtlamak amacıyla 90 metrekarelik steril mini bir sera daha kuruldu. Mini sera içerisinde 25 bin muşmula, biberiye, ateş dikeni, lavanta ve taflan türünden bitkilerin ilk köklenmesi sağlandı."