Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek - Son Dakika

Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek

09.11.2020 12:17
Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek, System.String[]

Dicle Elektrik tarafından Mardin'de birikmiş borcu yaklaşık 1.4 milyar liraya ulaşan tarımsal sulama abonelerinin ödeme yapmamaları durumunda yeni yılda elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.

Dicle Elektrik tarafından Mardin'de birikmiş borcu yaklaşık 1.4 milyar liraya ulaşan tarımsal sulama abonelerinin ödeme yapmamaları durumunda yeni yılda elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.

Mardin'de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu 1.4 milyar liraya ulaşırken, dağıtım şirketi Dicle Elektrik, yeni yılda borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini açıkladı. Dicle Elektrik borçlu abonelere bugüne kadar anlayış gösterilmesine rağmen bunun istismar edildiğini ve artık bir istisna uygulanmayacağına dikkat çekti. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2020 yılı ekim itibariyle tarımsal sulama alanında vadesi geçmiş alacak tutarı gecikme cezasıyla birlikte toplam 1 milyar 440 milyon liraya ulaştı. Verilen bilgiye göre, bu rakamın 370 milyon lirası 2018 yılı ve öncesine aitken, 410 milyon lirası ise sadece 2019 yılına ait. 2020 yılının ilk 10 ayına ait borç tutarı ise rekor kırarak 660 milyon lira oldu. Mardin'de 2020 yılı ekim ayı itibariyle borçlu abone sayısı ise 6 bin 173 olduğu açıklandı.

"Ödeme kolaylıkları sağlanacak"

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan geçmiş dönem borçları bulunan ve ödeme yapmak isteyen aboneler için gecikme cezaları, icra masrafları gibi hususlarında ödeme kolaylıkları sağlanacağını, ancak borçlarını ödemeyen aboneler için yeni yılda hiçbir istisna ve kolaylık sağlanmayacağını, tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin kesileceğini belirtti. Homan, Mardin ovasında tarımsal sulama için gereken suyun tamamının açılan derin kuyulardan temin edildiğini belirterek, yıldan yıla azalan su miktarından dolayı kuyu derinliklerinin ortalama 600-700 metreye ulaştığına dikkat çekti. Homan tarımı yapılacak ürün seçimi ve sulama tekniğinin elektrik tüketimine etkisine dikkat çekerek, "Mardin ovasına uygun seçilecek ürünlerin ekimi, modern sulama sistemlerinin kullanılması ve yapımı devam eden Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında tarla başına kadar sulama kanallarının yapılarak hizmet vermeye başlaması, bölgede elektrik tüketim maliyetlerini azaltacaktır. Örneğin su yetersizliği olan ilçelerdeki mısır üretiminde mutlaka damlama sulama şartı aranmalıdır" dedi. Homan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) girerek, zirai danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları çağrısı da yaptı.

"Mardin'de 7 yılda 619 milyon lira yatırım yapıldı"

Homan, Dicle Elektrik olarak Mardin'de özelleştirmenin yapıldığı 2013'ten bu yana altyapı ve şebeke iyileştirmeleri için toplam 619 milyon 505 bin 973 lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı. Sadece geçen yıl 207 milyon 992 bin lira yatırım yapıldığına dile getiren Homan, 2021 yılında ise Mardin için planlanan yatırım miktarının 154 milyon 275 bin lira olduğunu kaydetti. - MARDİN

Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek

Dicle Elektrik Dağıtım, Yatırım, Mardin, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek         
12:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu         
09:42
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 12:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei