"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için ön başvurular başladı - Son Dakika
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"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için ön başvurular başladı

08.09.2022 15:09
"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için ön başvurular başladı

Mardin'de bu yıl 5. düzenlenecek olan "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için ön başvurular başladı.

Mardin'de bu yıl 5. düzenlenecek olan "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için ön başvurular başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Masal şehir Mardin" konulu gerçekleştirilecek olan yarışmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kentin tarihi, kültürü ve turizm potansiyelini fotoğraflayacak.

Yarışma dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında program düzenlendi.

Programda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yarışmaya kayıt yaptırdı.

Demirtaş, amaçlarının Mardin'i en güzel şekilde tanıtmak ve bugünü yarına aktarmak olduğunu söyledi.

Mardin merkez ve tüm ilçelerindeki güzellikleri hem dünyayla hem de ülke ile paylaşmak istediklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu fotoğrafları hem Valilik hem de belediye olarak uzun süre kullanacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl da böyle güzel bir etkinlik yapılmıştı. Bu sene bu etkinliğin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 150 fotoğrafçı müracaatı oldu. Bu etkinliğe katılacak 500 civarında fotoğrafçı bekliyoruz. Bu yerelde hem ekonomik bir canlılık meydana getirecek hem de en büyük amacımız burada Mardin'in güzelliklerini fotoğraflayarak dünya ve ülkemizle nasıl paylaşabiliriz, daha fazla turistin ilimize gelmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz diye dikkat çekmek istiyoruz."

Yarışma, 22-25 Eylül tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

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