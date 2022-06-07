Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinin kırsal Karademir Mahallesi'nde 55 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarladaki buğday kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de buğday ekili arazide yangın, 55 dönüm kül oldu - Son Dakika

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