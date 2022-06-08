Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale - Son Dakika

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