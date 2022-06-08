Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale - Son Dakika
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Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

08.06.2022 20:47
Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale
Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale - Son Dakika

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