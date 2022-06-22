Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sıraç Gökçe 'ye ait olan 47 PD 271 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Tırda yüklü bulunan buğday yola dökülürken, içindeki 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla tırdan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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