Mardin'de bulunan yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı şahin, tedavisi için Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kanadından yaralı uçamayan şahin bulunduğu ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

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