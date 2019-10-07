Son Dakika Haberleri: Mardin'de büyükbaş hayvan sayısı arttı
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Mardin'de büyükbaş hayvan sayısı arttı

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini yayımladı.

Mardin'de büyükbaş hayvan sayısı arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre Mardin'de, 2019 yılı Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 126 bin 391 olurken, küçükbaş hayvan sayısı ise 1 milyonu geçti.


Mardin'in de içinde bulunduğu TRC-3 bölgesinde yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısı arttı. Batman, Şırnak ve Siirt'te ise küçükbaş hayvan sayısı düştü. Mardin'de büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılına göre yüzde 8 arttı. 2018 yılında 116 bin 825 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 Haziran ayında 126 bin 391 oldu. Batman'da büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılına göre yüzde 13 arttı. 2018 yılında 107 bin 784 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 Haziran ayında 121 bin 739 oldu.


Şırnak'ta büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılına göre yüzde 39 arttı. 2018 yılında 71 bin 120 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 Haziran ayında 98 bin 516 oldu. Siirt'te büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılına göre yüzde 18 arttı. 2018 yılında 34 bin 918 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 Haziran ayında 41 bin 268 oldu. Mardin'de küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılına göre yüzde 3 kat arttı. 2018 yılında 975 bin 482 olan küçükbaş hayvan sayısı 2019 Haziran ayında 1 milyon bin 685 oldu. - MARDİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Mardin, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
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