Mardin'de çalıntı 23 adet motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de çalıntı 23 adet motosiklet ele geçirildi

28.04.2022 11:16
Mardin'de çalıntı 23 adet motosiklet ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde Jandarma ekiplerince çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik yapılan operasyonda 23 adet motosiklet ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde Jandarma ekiplerince çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik yapılan operasyonda 23 adet motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen plakasız ve çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 9 adet çalıntı, 12 adet motor şasi numaraları üzerinde silinti veya kazıntı yapılan, 2 adet tescilsiz olmak üzere toplam 23 adet motosiklet bulundu.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay ile ilgili olarak 21 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

(Mihdi Aydoğan-İHA)

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Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mardin'de çalıntı 23 adet motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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