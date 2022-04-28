Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu - Son Dakika
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Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu

28.04.2022 13:41
Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu

Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 23 motosiklete el konuldu.

Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 23 motosiklete el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen plakasız ve çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9'u çalıntı, 12'si motor ve şasi numarası üzerinde silinti veya kazıntı yapılan, 2'si tescilsiz olmak üzere toplam 23 motosiklet tespit edildi.

Motosikletlere el konulurken, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Motosiklet, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu - Son Dakika
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