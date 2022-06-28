Cam kemik hastasına cerrahi müdahale - Son Dakika
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Cam kemik hastasına cerrahi müdahale

28.06.2022 13:30

Mardin'de doğuştan bacaklarında kısalık ve şekil bozukluğu olan 29 yaşındaki cam kemik hastasına, bilgisayar destekli eksternal fiksatör yöntemiyle cerrahi müdahale yapıldı.

Mardin'de doğuştan bacaklarında kısalık ve şekil bozukluğu olan 29 yaşındaki cam kemik hastasına, bilgisayar destekli eksternal fiksatör yöntemiyle cerrahi müdahale yapıldı.

Sol bacağında kısalık ve sağ bacağında şekil bozukluğu olan Mehmet Ali Çakar, yapılan incelemelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Bilal Gök ve Anestezi Uzmanı Mehmet Ali Turgut ile İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Muharrem Kanar tarafından yaklaşık 6 saat süren bilgisayar destekli eksternal fiksatör yöntemiyle Çakar'ın iki bacağına fiksatör takıldı.

Çakar'ın bacaklarındaki kısalığın yaklaşık 9 aylık tedaviyle düzeltilmesi amaçlanıyor.

Hastane Başhekimi Mehmet Kabak, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle birçok yeni ameliyat yaptıklarını söyledi.

Dr. Gök'ün talebiyle yeni bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Kabak, bununla ilgili gerekli malzeme hazırlığı yaptıktan sonra akıllı fiksatör yöntemiyle ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Hastamızın durumu iyi, mutluyuz. Bu tür ameliyatların devam edeceğini bildirmek isterim. Mardin'de hatta bölgede de çok nadir yapılan ameliyat." ifadelerini kullanan Kabak, vatandaşların çevre illere sevkini en aza indirmek, hatta durdurabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Gök ise hastanın daha önce geçirdiği birçok kırığa bağlı sağ ve sol bacağında kısalık ve deformasyon olduğunu, buna bağlı olarak yürümekte zorluk çektiğini ifade ederek, "Sağ tarafını uzatacağız yaklaşık 4-5 santimetre. Sol tarafını da ona uygun bir şekilde düzelteceğiz." diye konuştu.

Kanar ise ameliyat için Mardin'e geldiğini, hastaya fayda sağlamanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Hasta Çakar da cam kemik hastalığı nedeniyle çok zorluk çektiğini, ameliyat olduğunu ve bacaklarının iyileşmeye başladığını anlattı.

Hem boyu uzayacağı hem sıkıntılarından kurtulacağı için mutlu olduğunu belirten Çakar, "Uzun mesafe yürüyemiyordum, bacaklarım sürekli ağrıyordu. Çok şükür iyileşmeye doğru gidiyor. Sağlığımın düzelmesini istiyorum. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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