Mardin 'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı - Son Dakika

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