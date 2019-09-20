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Mardin'de cep telefonu çalan kadın hırsız tutuklandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu çalan kadın zanlı, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Mardin'de cep telefonu çalan kadın hırsız tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu çalan kadın zanlı, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan iki cep telefonu dükkanında hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarını aldı. Polis ekipleri cedde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek her iki dükkandan 2 adet akıllı telefonun 19 yaşındaki şüpheli kadın S.Ç.'nin aynı yöntemle çaldığını tespit etti.


Polis ekipleri, söz konusu şüpheli şahsı Dunaysır Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.


Adliyeye çıkarılan S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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