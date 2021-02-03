Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 123 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "adam öldürme", "yaralama", "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Öte yandan il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 2 uzun namlulu silah, 11 tüfek, 14 tabanca, 290 tabanca fişeği, 27 av tüfeği ve 22 şarjör ele geçirildi.???????
Kaynak: AA
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