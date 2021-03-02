Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 185 kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, adam öldürme ve uyuşturucu ticareti yapma, hırsızlık, yaralama, birden fazla kişi ile yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, resmi meclis ve hükümet üyelerine görevleriyle ilgili bir işi silahla yaptırma, yaptırmama, parada sahtecilik, rüşvet almak-vermek, göçmen kaçakçılığı, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi gibi suçlardan aranan toplamda 185 kişi yakalandı. Hırsızlık ve mala karşı işlenen suçlardan 11 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genel asayişin sağlanması noktasında yapılan uygulamalarda, 357 adet fişek ve mühimmat, 86,92 gram uyuşturucu madde ve 25 adet ecstasy hap, 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 14 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Suç unsuru elde edilen şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - MARDİN