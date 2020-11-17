Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sayı ve nitelik bakımdan vahim olan silah ve mermilerin taşınması, bulundurulması, birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit ve yaralama suçlarından aranan ve firari olan A.B. ve H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kızıltepe ilçesi Sarıca Mahallesinde oldukları tespit edilen A.B. ve H.B. operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.