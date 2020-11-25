Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin il merkezi ve ilçelerde olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplamda 21 yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 25 Kasım 2020 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Mardin il merkezinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma ve dolandırıcılık suçlarından aranan 7 kişi, ilçelerde ise yaralama, şantaj konut ihlali gibi suçlardan aranan 14 kişi olmak üzere toplamda 21 kişi yakalandı. Şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi. - MARDİN