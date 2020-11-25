Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, yapılan asayiş uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yaralama", "şantaj", "konut ihlali" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.