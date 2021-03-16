Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü tutuklandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

Ömerli ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.S, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan kesinleşmiş 6 ay hapis cezası bulunan M.F.İ ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan D.D. ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla aranan M.A. göz altına alındı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.