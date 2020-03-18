Mardin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Mardin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
6 saat önce
Mardin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdıMARDİN'de iki gündür etkili olan yağışın ardından bu sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Mardin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
MARDİN'de iki gündür etkili olan yağışın ardından bu sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu yağışından dolayı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarını bez ve kartonlarla kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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