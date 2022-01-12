Mardin'de çevre düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinin Alımlı Mahallesinde gerçekleştirilen Bilali Şenliklerinin düzenlendiği alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle, "Mardin Halkı Kültürünü Yaşatıyor" projesi kapsamında düzenlenen Bilali Şenlikleri'nin yapıldığı alanda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Şenlik alanında, çocuk oyun parkı, piknik masaları, kamelyalar ve ağaçlandırma yapılacak.

Proje kapsamında yapılacak şenliklerle Mardin'in kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtımı ve yaşatılması hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Mardin'in kendileri için büyük önem taşıdığını ve proje kapsamında yapılacak şenlikle Mardin'in tarihi ve kültürel mirasını yaşatmayı planladıklarını belirtti.

Tutaşı, "Bir dünya kenti olan Mardin'imizin somut ve somut olmayan kültürel mirasını geleceğe taşımak istiyoruz. Şenliklerimize hazırız. Tüm Mardin halkını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.