Son Dakika Haberleri: Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

13 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin Şanlıurfa İli Akçakale Açık Cezaevinden Firar olarak arandığı tespit edildi.
Hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar
Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 13:48:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]