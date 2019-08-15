Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:35 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin Şanlıurfa
İli Akçakale
Açık Cezaevinden Firar olarak arandığı tespit edildi.
Hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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