Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Yaklaşık 2 yıl önce tutuklu bulunduğu Adana Seyhan Cezaevin'nden firar eden zanlı, Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Yaklaşık 2 yıl önce tutuklu bulunduğu Adana Seyhan Cezaevin'nden firar eden zanlı, Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde Adana-Seyhan Cezaevi'nden 2018 yılında firar eden R.T. isimli şahsın uyuşturucu madde temin ederek sattığı aynı zamanda "adam öldürme", "ceza evinden firar" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından da arandığı tespit edildi. R.T. isimli şahsın yakın zamanda Mardin'den kaçarak başka bir ile gideceğinin öğrenilmesi üzerine Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet hassas terazi ve 72 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen R.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ve diğer aranmakta olduğu suçlardan dolayı tutuklanarak Midyat Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Saklandığı evin sahibi Y.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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