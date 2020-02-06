Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesince cezaevi firarisi yakalandı.

Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesince cezaevi firarisi yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyhan Cezaevinden 2018 yılında firar eden, "Adam öldürme ve hırsızlık" suçlarından da arandığı tespit edilen R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesinde Y.A'nın evinde saklanan R.T, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 72 gram esrar da ele geçirildi.

Öte yandan suçluyu saklayan ev sahibi Y.A. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:57:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]