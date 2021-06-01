Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Mardin'de kitap bağış standı kuruldu.

Mardin Adliyesinde düzenlenen kitap bağışı kampanyası törenine, Mardin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Celal Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü

Sabahattin Genç, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Enes Kürkçü, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Mehmet Arslan ve Ali Özçelik, ceza infaz kurumu öğretmenleri, infaz koruma memurları ile adliye personelleri katıldı.

16 Haziran'a sürecek kitap kampanyası için il ve ilçe merkezlerinin uygun görülen yoğun yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde kitap bağış stantlarının hazır bulunacağı belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada da şunlar yer aldı:

"Mardin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmaları, rehabilite edilmeleri, alternatif bakış açısı kazanmaları, topluma daha faydalı birey olmaları için kütüphanelerdeki kitapların çeşitlendirilerek hükümlü ve tutuklulara ulaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlenerek Mardin Adliyesi 1. katında stant kuruldu."