Son Dakika Haberleri: Mardin'de Çiftçilere 12 Bin 500 Adet Hindi Palazı Dağıtıldı

Mardin'de Çiftçilere 12 Bin 500 Adet Hindi Palazı Dağıtıldı

24 dakika önce

Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere 12 bin 500 adet hindi palazı dağıtımı yapıldı.

Mardin'de Çiftçilere 12 Bin 500 Adet Hindi Palazı Dağıtıldı, System.String[]
Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere 12 bin 500 adet hindi palazı dağıtımı yapıldı.

Mardin Artuklu, Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde Hindi Palazı Dağıtım Projesi çerçevesinde 250 çiftçiye kişi başı 50 adet hindi ve 1 adet 50 kilogramlık hindi yemi olmak üzere toplam 12 bin 500 adet hindi palazı ve 250 Adet hindi yemi dağıtımı gerçekleştirildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Ekonomi
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