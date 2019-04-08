Mardin'de Çiftçilere 12 Bin 500 Adet Hindi Palazı Dağıtıldı
24 dakika önce
Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere 12 bin 500 adet hindi palazı dağıtımı yapıldı.
Mardin
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi
Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere 12 bin 500 adet hindi palazı dağıtımı yapıldı.
Mardin Artuklu
, Dargeçit
ve Nusaybin
ilçelerinde Hindi Palazı Dağıtım Projesi çerçevesinde 250 çiftçiye kişi başı 50 adet hindi ve 1 adet 50 kilogramlık hindi yemi olmak üzere toplam 12 bin 500 adet hindi palazı ve 250 Adet hindi yemi dağıtımı gerçekleştirildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: İHA
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