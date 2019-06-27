Son Dakika Haberleri: Mardin'de çiftçilere arda nohut çeşidi tanıtıldı
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Mardin'de çiftçilere arda nohut çeşidi tanıtıldı

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çitçilere arda nohut çeşidinin tanıtılması yapıldı.

Mardin'de çiftçilere arda nohut çeşidi tanıtıldı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çitçilere arda nohut çeşidinin tanıtılması yapıldı.

2018 yılında uygulamaya konulan projede Artuklu'ya bağlı Aşağı Aydınlı ve Küçükköy mahallerinde aralık ayında ekilerek demonstrasyonları kuruldu. Teknik personellerin gözetiminde kontrolleri yapılan arda nohut çeşidi için tarla gününü düzenlendi. Tarla gününe Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Dr. İrfan Erdemciİ, ilçe müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çitçilere arda nohut çeşidinin tanıtılmasının yapıldığını söyledi. Dinler, "Araştırma enstitülerimiz tarafından geliştirilen yerli ve mili tohumlarımızın çiftçiye tanıtmak, tarımını yaygınlaştırmak ve tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla bu tarla gününü düzenlemiş bulunmaktayız. Şu an hasadı yapılan nohudun verimi ortaya koyuyor ki bizim birim alanda yüksek gelir getiren alternatif ürünlere yönelmemiz gerektiğini göstermektedir. Bugün hasadını yaptığımız Arda nohut çeşidinin başta ülke tarımına ve bölge üreticisine hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Mardin, Ekonomi
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