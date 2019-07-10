Mardin'de çiftçinin imdadına TOMA yetişti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.
Mardin Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
'in Kızıltepe
ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı TOMA'lar, kentteki anız yangınlarına müdahale etmeye devam ediyor. Kızıltepe ilçesine bağlı 8 Mart
Mahallesi Mardin yolu caddesinde Suriye-Mardin sınırında bulunan yaklaşık 1 dönümlük boş arazide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye TOMA'lar sevk edildi. Yangın mahalline gelen 2 TOMA, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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