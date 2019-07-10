Son Dakika Haberleri: Mardin'de çiftçinin imdadına TOMA yetişti
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Mardin'de çiftçinin imdadına TOMA yetişti

33 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.

Mardin'de çiftçinin imdadına TOMA yetişti, System.String[]
Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar, kentteki anız yangınlarına müdahale etmeye devam ediyor. Kızıltepe ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi Mardin yolu caddesinde Suriye-Mardin sınırında bulunan yaklaşık 1 dönümlük boş arazide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye TOMA'lar sevk edildi. Yangın mahalline gelen 2 TOMA, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
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