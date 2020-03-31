Mardin'de çifte gökkuşağı - Son Dakika

Mardin'de çifte gökkuşağı
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Mardin'de çifte gökkuşağıMARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.
Mardin'de çifte gökkuşağı
MARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.
Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı, kentte renkli görüntüler oluşturdu. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların balkon ve pencerelerden izlediği gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:23 Kaynak: DHA
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