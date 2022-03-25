Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.03.2022 18:40
Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan F.E, T.E. ve F.E. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı F.E. ise ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli E.Y'yi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürüyor.

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Kızıltepe, Mardin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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