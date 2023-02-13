Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi - Son Dakika
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Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi

13.02.2023 20:34
Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe 19 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 Irak uyruklu vatandaşın yakınları Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedeler için 32 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe 19 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 Irak uyruklu vatandaşın yakınları Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedeler için 32 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illere Türkiye'nin ve dünyanın değişik ülkelerinden yardımlar gelmeye devam ediyor. Depremzedelere bir yardım da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Duhok kentinden geldi. 19 Ocak'ta Mardin'de Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) yakınları da düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve Duhok'un tanınmış kanaat önderlerinden olan Abdullah Saleh Mustafa'nın kardeşi Harbi Saleh Mustafa'nın öncülük ettiği dayanışma kampanyasına Duhoklular büyük ilgi gösterdi. Devam eden kampanyada toplanan 32 TIR dolusu yardım malzemesi, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geçiş yaptı. Depremin yaşandığı şehirlerdeki AFAD ekiplerine teslim edilecek olan yardımlarla ilgili olarak konuşan Harbi Salih Mustafa, Türkiye'de depremin yaşandığı andan itibaren kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmak için adeta bir seferberlik başlatarak, hem ayni hem de nakdi yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.Harbi Saleh Mustafa, "Aynı dine, aynı inanca, aynı kitaba ve aynı kıbleye yönelen insanlar olarak, Türkiye'de yaşanan deprem bizleri çok derinden etkilendi. Televizyonlardan gelişmeleri ve can kayıplarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Çok şükür kampanyamız ciddi bir ilgi gördü. Kardeşlerimizin yaptığı ve içinde her türlü gıda, beslenme, ısınma, giyecek ve barınma gibi birinci derecede ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu 32 yardım TIR'ımızı dualarla uğurladık. Nusaybin'de menfur saldırıda şehit edilen abim ve yakınlarımızın taziyelerine buraya kadar gelip acılarımızı paylaşan, yanımızda olup, bize yakın destek içerisinde olan Mardin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yetkililerin yakın ilgi ve alakaları bizlerin acılarını bir nebze olsun hafifletmişti. Umarım bu gönderdiğimiz yardımlar ve daha devam edecek olan yardımlar da depremzede kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun hafifletir. Allah bir daha böylesi bir acıyı hiçbir halka ve ümmete yaşatmaz inşallah" dedi.

Kaynak: DHA
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Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi BİNGÖL, BATMAN VE MİDYAT'TA MESLEK LİSELİLER DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETMEYE BAŞLADI BİNGÖL, BATMAN VE MİDYAT'TA MESLEK LİSELİLER DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETMEYE BAŞLADI Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı çıktı Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı çıktı

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SON DAKİKA: Mardin'de cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin yakınları; depremzedelere 32 TIR yardım gönderdi - Son Dakika
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