Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor

20.10.2020 13:33
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 7-10 yaş arası çocuklar için Çocuk Aktivite ve Spor Merkezini açıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 7-10 yaş arası çocuklar için Çocuk Aktivite ve Spor Merkezini açıyor. Ücretsiz eğitimlerin verileceği merkeze kayıtlar, 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, dünya ve Türkiye'de başlayan yeni tip korana virüs salgını nedeniyle aktivitelerine ara verilen Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi kapılarını 7-10 yaş aralığında çocuklar için yeniden açıyor. korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanacağı Çocuk Aktivite ve Spor Merkezinde çocukların, gelişimsel evrelerini destekleyen, sanatsal yönlerini keşfetmeyi sağlayan, zihinsel gelişimlerini güçlendiren ve hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan, koordinasyon, kardiyovasküler, dans atölyesi, zeka oyunları, teknolojik oyunlar gibi eğitimler verilecek.

Öğretmenevi yanında bulunan Çocuk Aktivite ve Spor Merkezine kayıtlar 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor - Son Dakika

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