Mardin'de "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi' - Son Dakika

Mardin'de "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi"

6 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinin Beşikkaya köyünde, "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" hayata geçirildi.

Mardin'de

Mardin'in Ömerli ilçesinin Beşikkaya köyünde, "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" hayata geçirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın öncülüğünde uygulanan proje ile öğrencilere saç kesimi hizmeti verildi.

Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan beraberinde 40 kişilik gönüllü ekip ile öğrencilere hizmet sundu.

Proje kapsamında daha sonra Mardin Beyaz Masa ekibi öğrencilerle oyun oynadı. Çocuklara ayrıca Vali Yaman tarafından gönderilen çeşitli hediyeler verildi.

Mustafa Yaman, Ömerli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi
Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi

Son Dakika Haberleri
22:06 Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir - Son Dakika
22:05 (Özel görüntülerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU (1) - Son Dakika
22:04 Paris'te galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
22:01 Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:07:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]